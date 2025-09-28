Дивеев рассказал о взаимопонимании с новичком ЦСКА Жоао Виктором

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился подробностями игры с новичком армейцев бразильцем Жоао Виктором после победы в матче 10-го тура Мир РПЛ с калининградской «Балтикой» (1:0). Футболист перешёл в столичный клуб из «Васко да Гама» 20 августа.

«Что касается взаимопонимания с Виктором, всё отлично, хорошо! У меня и с Жоао, и с Лукой, и с Абдулкадыровым комфортно. Я из-за опыта буду подсказывать им, но они имеют своё решение. Плюс я знаю, как они играют, их лучшие качества.

Могу сказать, что у нас есть конкуренция между мной, Лукой, Абдулкадыровым и Жоао. Нет такого, что именно между кем-то. Нас четыре защитника, мы конкурируем», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.