Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев рассказал о взаимопонимании с новичком ЦСКА Жоао Виктором

Дивеев рассказал о взаимопонимании с новичком ЦСКА Жоао Виктором
Комментарии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился подробностями игры с новичком армейцев бразильцем Жоао Виктором после победы в матче 10-го тура Мир РПЛ с калининградской «Балтикой» (1:0). Футболист перешёл в столичный клуб из «Васко да Гама» 20 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Что касается взаимопонимания с Виктором, всё отлично, хорошо! У меня и с Жоао, и с Лукой, и с Абдулкадыровым комфортно. Я из-за опыта буду подсказывать им, но они имеют своё решение. Плюс я знаю, как они играют, их лучшие качества.

Могу сказать, что у нас есть конкуренция между мной, Лукой, Абдулкадыровым и Жоао. Нет такого, что именно между кем-то. Нас четыре защитника, мы конкурируем», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android