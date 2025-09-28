Челестини: впервые в моей карьере защитники забивают больше форвардов
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о результативности защитников армейцев, а также прокомментировал выход своих подопечных на первое место в Мир Российской Премьер-Лиге после победы над «Балтикой» в 10-м туре.
Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'
Удаления: нет / Андраде – 83'
«Со мной никогда не было, чтобы защитник забивал больше нападающих. Быть лидером в сентябре не так показательно. Главное — быть первым в мае. Но это придаёт уверенности», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Лучшими бомбардирами ЦСКА в РПЛ являются полузащитники Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. У каждого из них по три забитых мяча.
