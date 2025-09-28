Челестини: впервые в моей карьере защитники забивают больше форвардов

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о результативности защитников армейцев, а также прокомментировал выход своих подопечных на первое место в Мир Российской Премьер-Лиге после победы над «Балтикой» в 10-м туре.

«Со мной никогда не было, чтобы защитник забивал больше нападающих. Быть лидером в сентябре не так показательно. Главное — быть первым в мае. Но это придаёт уверенности», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшими бомбардирами ЦСКА в РПЛ являются полузащитники Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов. У каждого из них по три забитых мяча.