Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Барселона» — «ПСЖ»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира парижане одолели «Интер» (5:0).

Самые большие стадионы мира: