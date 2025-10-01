Скидки
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Барселона — ПСЖ: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «ПСЖ»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся каталонская «Барселона» и французский «ПСЖ». Игра пройдёт в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Ф. Торрес – 19'     1:1 Маюлу – 38'     1:2 Рамуш – 90'    

В минувшем туре каталонская команда встречалась с «Ньюкаслом» и одержала победу со счётом 2:1. Парижский клуб играл с «Аталантой» и разгромил её со счётом 4:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

«ПСЖ» — действующий победитель Лиги чемпионов. В финале прошлого розыгрыша турнира парижане одолели «Интер» (5:0).

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
