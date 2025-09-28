Дивеев: пока о «Спартаке» не думаем, сейчас у ЦСКА матч с «Локомотивом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0) высказался о ближайших играх армейцев.

«Буду готовиться к кубковому матчу с «Локомотивом». Не знаю, стоит ли ждать меня на поле. Как решит тренерский штаб. Может, не буду играть, так как надо готовиться к «Спартаку». Я не знаю. Надо у тренера спрашивать. Пока о «Спартаке» не думаем — сейчас матч с «Локомотивом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком», игра состоится 5 октября. 1 октября красно-синие сыграют с «Локомотивом» в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.