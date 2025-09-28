Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев: пока о «Спартаке» не думаем, сейчас у ЦСКА матч с «Локомотивом»

Дивеев: пока о «Спартаке» не думаем, сейчас у ЦСКА матч с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0) высказался о ближайших играх армейцев.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Буду готовиться к кубковому матчу с «Локомотивом». Не знаю, стоит ли ждать меня на поле. Как решит тренерский штаб. Может, не буду играть, так как надо готовиться к «Спартаку». Я не знаю. Надо у тренера спрашивать. Пока о «Спартаке» не думаем — сейчас матч с «Локомотивом», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. В минувшем туре московская команда победила «Сочи» (3:1). В следующем туре армейцы встретятся с московским «Спартаком», игра состоится 5 октября. 1 октября красно-синие сыграют с «Локомотивом» в рамках Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android