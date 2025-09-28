Игорь Дивеев: очень редко смотрю футбол, надо как-то самому развиваться

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев после победы в матче 10-го тура Мир РПЛ с калининградской «Балтикой» (1:0) рассказал, следит ли он за игрой других команд чемпионата России.

«Я не смотрю на турнирную таблицу. Сейчас на первой строчке, но к 30-му туру, может, будем на второй. Надо смотреть, что будет. Тогда и спросите такой вопрос — доволен ли сезоном. Честно, я не смотрю такие матчи, как «Ростов» с «Краснодаром». Иногда могу посмотреть дерби или «Зенит» с «Краснодаром», а так не смотрю. Честно, очень редко смотрю футбол. Я тренируюсь, играю. Не то чтобы футбола хватает, но не хочу своё время терять на это. Надо как-то самому развиваться. Интересные матчи всегда смотрю, но не весь тур», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.