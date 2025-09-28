«Спартак» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и нижегородский «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рафаэль Шафеев из Волгограда. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Маркиньос, Зобнин, Жедсон, Барко, Солари, Дмитриев, Угальде.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Майга, Смелов, Ивлев, Лесовой, Босельи, Олусегун.

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 15 набранных очков в девяти турах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ. У команды всего шесть очков в текущем сезоне.