Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини: победа над «Балтикой» пока самая важная в сезоне

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о значимости победы своей команды в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Сегодня мы одержали самую важную победу в сезоне на данный момент. Мы сыграли плохой матч с «Ростовом». В Сочи мы тоже не были в порядке, но победили. Сегодня же я наконец-то узнал свою команду, которую я не узнавал во время первых трёх матчей после паузы. Сегодня я снова увидел скорость, следование плану. И эта победа на последних минутах — она придаст нам много уверенности», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место.

