Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Монако» — «Ман Сити»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Монако» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре команда из Монако встречалась с «Брюгге». Монегаски проиграли со счётом 1:4. Манчестерский клуб играл с «Наполи» и победил со счётом 2:0.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: