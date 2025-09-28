Фабио Челестини рассказал о прогрессе в изучении русского языка

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился своими достижениями в изучении русского языка. Специалист возглавляет московский клуб с лета 2025 года.

«Один, два, три, четыре, пять. Доброе утро, доброй ночи, вода. Эти базовые вещи я уже знаю из русского языка. Алфавит знаю. Надеюсь, придёт день, когда я на нём заговорю», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги после десяти проведённых матчей. В активе армейцев 21 набранное очко. Ближайшие преследователи — «Локомотив» и «Краснодар» — набрали по 20 очков.