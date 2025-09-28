«Ницца» и «Париж» сыграли вничью в матче 6-го тура Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Париж». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Софьян Диоп на 40-й минуте встречи. В конце второго тайма нападающий «Парижа» Жан-Филипп Крассо сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

После этого матча в активе «Ниццы» стало семь очков. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Париж», набравший такое же количество очков, находится на 10-м месте.