Главная Футбол Новости

Ницца — Париж, результат матча 28 сентября 2025, счет 1:1, 6-й тур Лиги 1 2025/2026

«Ницца» и «Париж» сыграли вничью в матче 6-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Париж». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Абделатифом Херраджи. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Франция — Лига 1 . 6-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 1
Париж
Париж
1:0 Диоп – 40'     1:1 Крассо – 88'    

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Софьян Диоп на 40-й минуте встречи. В конце второго тайма нападающий «Парижа» Жан-Филипп Крассо сравнял счёт, реализовав 11-метровый удар.

После этого матча в активе «Ниццы» стало семь очков. Команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Париж», набравший такое же количество очков, находится на 10-м месте.

