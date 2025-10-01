«Арсенал» — «Олимпиакос»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» (Англия) и «Олимпиакос» (Греция). Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре лондонская команда встречалась с «Атлетиком» Бильбао и одержала победу со счётом 2:0. Пирейский клуб разделил очки с кипрским «Пафосом» (0:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

