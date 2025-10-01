Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Швейцария. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсенал — Олимпиакос: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Арсенал» — «Олимпиакос»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Арсенал» (Англия) и «Олимпиакос» (Греция). Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «Олимпиакос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Олимпиакос
Пирей, Греция
1:0 Мартинелли – 12'     2:0 Сака – 90+2'    

В минувшем туре лондонская команда встречалась с «Атлетиком» Бильбао и одержала победу со счётом 2:0. Пирейский клуб разделил очки с кипрским «Пафосом» (0:0).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Кто сейчас идёт на новый «Золотой мяч». Мбаппе разрывает за «Реал», Холанд — за «Ман Сити»
Кто сейчас идёт на новый «Золотой мяч». Мбаппе разрывает за «Реал», Холанд — за «Ман Сити»

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android