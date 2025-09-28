Акинфеев спорил с судьёй, Дивеев вёл ЦСКА к лидерству и отмечал гол в прыжке. Фото победы

28 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА одержал победу над «Балтикой». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Фабио Челестини. Автором единственного гола стал защитник армейцев Игорь Дивеев, забив на 90+5-й минуте.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

После 10 матчей чемпионата России футболисты ЦСКА набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке. В 11-м туре РПЛ армейцы встретятся со «Спартаком».