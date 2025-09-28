Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Быстров раскритиковал назначение неопытных арбитров на матчи РПЛ

Экс-полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о назначении на матчи Мир Российской Премьер-Лиги неопытных судей.

«Вы запрещаете судьям говорить, вопросов нет. Ты — руководитель, который поставил неопытного судью на топовый матч и он обосрался. А это, я считаю, не он обосрался, а ты обосрался, потому что не имеешь права его туда ставить. Ставь того, кто потянет этот матч. Если ты обосрался как руководитель, то с тебя должны спросить. А когда ты с себя будешь спрашивать, то, наверное, сам себя никто бы не наказал», — заявил Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, Родной Футбол!»

Назначением арбитров на матчи РПЛ занимается Российский футбольный союз (РФС). Председателем судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС является Павел Каманцев.

