Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Арсенал, результат матча 28 сентября 2025, счет 1:2, 6-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» вырвал победу над «Ньюкасл Юнайтед» и вышел на второе место в АПЛ
Аудио-версия:
Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 6-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Вольтемаде – 34'     1:1 Мерино – 84'     1:2 Магальяйнс – 90+6'    

Ник Вольтемаде на 34-й минуте забил за «сорок». Микель Мерино на 84-й минуте отметился ответным голом. На 90+6-й минуте отличился Габриэл Магальяйнс.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с шестью очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Арсенал» с 13 очками располагается на втором месте.

В следующем туре «сороки» 5 октября примут на своём поле «Ноттингем Форест», «канониры» 4 октября примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
