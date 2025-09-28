Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Арсенал» вырвал победу над «Ньюкасл Юнайтед» и вышел на второе место в АПЛ

Завершён матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали лондонцы. Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. В качестве главного арбитра матча выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Ник Вольтемаде на 34-й минуте забил за «сорок». Микель Мерино на 84-й минуте отметился ответным голом. На 90+6-й минуте отличился Габриэл Магальяйнс.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с шестью очками находится на 15-й строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Арсенал» с 13 очками располагается на втором месте.

В следующем туре «сороки» 5 октября примут на своём поле «Ноттингем Форест», «канониры» 4 октября примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».