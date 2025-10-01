Скидки
Боруссия Дортмунд — Атлетик: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть трансляцию

«Боруссия» Д — «Атлетик»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Атлетик» Бильбао в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
4 : 1
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Свенссон – 28'     2:0 Чуквуэмека – 50'     2:1 Гурусета – 61'     3:1 Гирасси – 82'     4:1 Брандт – 90+1'    

В минувшем туре дортмундская команда встречалась с «Ювентусом». Матч закончился результативной ничьей (4:4). Испанский клуб играл с «Арсеналом» и потерпел поражение со счётом 0:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
