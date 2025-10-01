Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Боруссия» Д — «Атлетик»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и «Атлетик» из Бильбао. Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре дортмундская команда встречалась с «Ювентусом». Матч закончился результативной ничьей (4:4). Испанский клуб играл с «Арсеналом» и потерпел поражение со счётом 0:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

