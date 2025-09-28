Новичок ЦСКА Кармо поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе в матче с «Балтикой»

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо высказался о своём дебюте в стартовом составе армейцев в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).
«Благодарю бога за дебют, это мой первый матч в стартовом составе. «Балтика» — хорошая команда, мы могли забить ещё в первом тайме.
Я адаптируюсь. Пока немного сложно, потому что нахожусь в других условиях. В клубе мне помогают», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, 18-летний бразильский футболист присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».
После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.