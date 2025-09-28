Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Кармо поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе в матче с «Балтикой»

Новичок ЦСКА Кармо поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе в матче с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо высказался о своём дебюте в стартовом составе армейцев в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Благодарю бога за дебют, это мой первый матч в стартовом составе. «Балтика» — хорошая команда, мы могли забить ещё в первом тайме.

Я адаптируюсь. Пока немного сложно, потому что нахожусь в других условиях. В клубе мне помогают», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 18-летний бразильский футболист присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android