Новичок ЦСКА Кармо: мне рассказали о значимости матча со «Спартаком»

Бразильский новичок ЦСКА Энрике Кармо высказался о принципиальности предстоящего матча со «Спартаком». Дерби состоится в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Знаю, что дерби со «Спартаком» — очень серьёзный матч. Мне рассказали о значимости этой игры и соперничестве команд. Будет супердерби, очень тяжёлый матч. Будем готовиться, чтобы провести качественную игру», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Энрике Кармо перебрался в ЦСКА из бразильского «Сан-Паулу» в сентябре текущего года. В матче 10-го тура РПЛ с «Балтикой» нападающий впервые появился на поле в стартовом составе армейцев.