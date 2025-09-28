«Штутгарт» переиграл «Кёльн» в матче 5-го тура Бундеслиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Окончен матч 5-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «Штутгарт». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали швабы. Встреча состоялась на стадионе «Кёльн» (Кёльн). В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау).

Якуб Каминьский на четвёртой минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Эрмедин Демирович на 28-й минуте реализовал пенальти, забив ответный мяч. Йоша Вагноман на 81-й минуте обеспечил гостям преимущество.

После этой игры «Кёльн» с семью очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Штутгарт» с девятью очками находится на пятой строчке.

В следующем туре красно-белые 3 октября сыграют в гостях с «Хоффенхаймом», швабы 5 октября примут на своём поле «Хайденхайм».