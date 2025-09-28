Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Кёльн — Штутгарт, результат матча 28 сентября 2025, счёт 1:2, 5-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Штутгарт» переиграл «Кёльн» в матче 5-го тура Бундеслиги
Комментарии

Окончен матч 5-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «Штутгарт». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали швабы. Встреча состоялась на стадионе «Кёльн» (Кёльн). В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау).

Германия — Бундеслига . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 2
Штутгарт
Штутгарт
1:0 Каминьский – 4'     1:1 Демирович – 28'     1:2 Вагноман – 81'    

Якуб Каминьский на четвёртой минуте открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. Эрмедин Демирович на 28-й минуте реализовал пенальти, забив ответный мяч. Йоша Вагноман на 81-й минуте обеспечил гостям преимущество.

После этой игры «Кёльн» с семью очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Штутгарт» с девятью очками находится на пятой строчке.

В следующем туре красно-белые 3 октября сыграют в гостях с «Хоффенхаймом», швабы 5 октября примут на своём поле «Хайденхайм».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
