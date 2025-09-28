Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
21:45 Мск
Полузащитник ЦСКА Кармо: никогда не видел снега — жду не дождусь

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0) рассказал о своей адаптации в России.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Я немного боюсь таких погодных изменений. Надо насладиться холодом, раньше я такого не испытывал. Я и снега никогда не видел, жду не дождусь.

Мне нравится Москва. Чувствую себя как дома. Мы живём вместе с родителями, всё больше чувствую, что этот город мой», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 18-летний бразильский хавбек присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».

