Полузащитник ЦСКА Кармо: никогда не видел снега — жду не дождусь

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо после матча 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0) рассказал о своей адаптации в России.

«Я немного боюсь таких погодных изменений. Надо насладиться холодом, раньше я такого не испытывал. Я и снега никогда не видел, жду не дождусь.

Мне нравится Москва. Чувствую себя как дома. Мы живём вместе с родителями, всё больше чувствую, что этот город мой», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 18-летний бразильский хавбек присоединился к московской команде в летнее трансферное окно, перейдя из «Сан-Паулу».