«Вильярреал» — «Ювентус»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» (Испания) и «Ювентус» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре «жёлтая субмарина» встречалась с «Тоттенхэмом». Матч закончился победой лондонской команды со счётом 1:0. Итальянский клуб сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 4:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

