Главная Футбол Новости

Вильярреал — Ювентус: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Вильярреал» — «Ювентус»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Вильярреал» (Испания) и «Ювентус» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Керамика» в Вильярреале. В качестве главного арбитра встречи выступит Иштван Ковач. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Вильярреал» — «Ювентус» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Окончен
2 : 2
Ювентус
Турин, Италия
1:0 Микаутадзе – 18'     1:1 Гатти – 49'     1:2 Консейсау – 56'     2:2 Вейга – 90'    

В минувшем туре «жёлтая субмарина» встречалась с «Тоттенхэмом». Матч закончился победой лондонской команды со счётом 1:0. Итальянский клуб сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 4:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
