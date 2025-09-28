Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Футбол

Новичок ЦСКА Кармо: Вагнер любил забивать «Спартаку» — я им восхищаюсь

Комментарии

Бразильский новичок ЦСКА Энрике Кармо в преддверии матча со «Спартаком» вспомнил экс-нападающего армейцев Вагнера Лава. Дерби состоится в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют в воскресенье, 5 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«Я узнал, что Вагнер любил забивать «Спартаку». Я восхищаюсь им. Надеюсь, я проведу хороший матч. Если мне удастся забить свой дебютный гол в дерби, это будет для наших болельщиков», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.

