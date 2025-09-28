«Барселона» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Щенсны, Кунде, Араухо, Мартин, Кристенсен, де Йонг, Педри, Барджи, Фернандес, Рашфорд, Левандовски.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Арамбуру, Субельдия, Чалета-Цар, Муньос, Горротксатеги, Туррьентес, Марин, Барренечеа, Оярсабаль, Гедеш.

После шести матчей чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 16 очков и занимают второе место. Команда из Сан-Себастьяна заработала пять очков и располагается на 17-й строчке.