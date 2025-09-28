Защитник «Балтики» Андраде высказался о стычке с Акинфеевым в матче с ЦСКА

Защитник «Балтики» Кевин Андраде прокомментировал свою стычку с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эпизод произошёл на 42-й минуте. Оба футболиста получили предупреждения.

«С моей стороны в ситуации с Акинфеевым не было ничего, и, думаю, все это видели по ТВ. Но в таких матчах, в ситуациях с такими игроками многие арбитры предпочитают дать две жёлтые, чтобы не предупреждать кого-то одного. Эта карточка повлияла на всю мою дальнейшую игру», — сказал Андраде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кевин Андраде получил вторую жёлтую карточку на 83-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве. Единственный мяч в игре забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 90+5-й минуте.