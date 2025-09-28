Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Андраде высказался о стычке с Акинфеевым в матче с ЦСКА

Защитник «Балтики» Андраде высказался о стычке с Акинфеевым в матче с ЦСКА
Комментарии

Защитник «Балтики» Кевин Андраде прокомментировал свою стычку с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Эпизод произошёл на 42-й минуте. Оба футболиста получили предупреждения.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«С моей стороны в ситуации с Акинфеевым не было ничего, и, думаю, все это видели по ТВ. Но в таких матчах, в ситуациях с такими игроками многие арбитры предпочитают дать две жёлтые, чтобы не предупреждать кого-то одного. Эта карточка повлияла на всю мою дальнейшую игру», — сказал Андраде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Кевин Андраде получил вторую жёлтую карточку на 83-й минуте, оставив свою команду в меньшинстве. Единственный мяч в игре забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 90+5-й минуте.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android