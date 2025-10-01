Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Наполи» — «Спортинг»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Наполи» и «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» Неаполе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем туре итальянская команда встречалась с «Манчестер Сити». Матч закончился победой «горожан» со счётом 2:0. Португальский клуб одержал разгромную победу в игре с «Кайратом» (4:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

