Главная Футбол Новости

Наполи — Спортинг: во сколько начало матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Наполи» — «Спортинг»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Наполи» и «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» Неаполе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Наполи» — «Спортинг» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Окончен
2 : 1
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Хойлунд – 36'     1:1 Суарес – 62'     2:1 Хойлунд – 79'    

В минувшем туре итальянская команда встречалась с «Манчестер Сити». Матч закончился победой «горожан» со счётом 2:0. Португальский клуб одержал разгромную победу в игре с «Кайратом» (4:1).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Кто сейчас идёт на новый «Золотой мяч». Мбаппе разрывает за «Реал», Холанд — за «Ман Сити»
