Скончался легендарный вратарь мадридского «Реала» Хосе Аракистайн

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн скончался в возрасте 88 лет.

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко сожалеют о кончине Хосе Аракистайна, одного из величайших легендарных вратарей в нашей истории.

Клуб выражает соболезнования его семье, товарищам по команде и всем близким», – заявляет испанский клуб на своём официальном сайте.

Аракистайн сыграл за «сливочных» 97 матчей за семь сезонов, с 1961 по 1968 год, за которые он выиграл Кубок европейских чемпионов, шесть титулов Ла Лиги и один Кубок Испании. В 1966 году в Брюсселе вратарь вместе со столичной командой завоевал шестой Кубок европейских чемпионов.

Голкипер входил в состав сборной Испании, участвовавшей в чемпионате мира 1962 года в Чили.