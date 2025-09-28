«Первый фол за 80 минут!» Игрок «Балтики» Андраде — о втором предупреждении в матче с ЦСКА

Защитник «Балтики» Кевин Андраде высказался о своём удалении в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1). Колумбиец получил вторую жёлтую карточку на 83-й минуте за фол на нападающем армейцев Алеррандро.

«Мы знали, что игра будет сложной и будет много борьбы. В таких матчах нужно быть особенно сконцентрированными. К сожалению, я оставил команду в меньшинстве. ЦСКА — сильная команда. Они хорошо атаковали, и их было сложно сдержать. Перед второй жёлтой я действительно нарушил правила. Но это был мой первый фол за 80 минут!» — сказал Андраде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Первое предупреждение Кевин Андраде получил на 42-й минуте за стычку с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым после стандарта. По итогам эпизода оба футболиста увидели перед собой жёлтые карточки.