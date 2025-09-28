Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Первый фол за 80 минут!» Игрок «Балтики» Андраде — о втором предупреждении в матче с ЦСКА

«Первый фол за 80 минут!» Игрок «Балтики» Андраде — о втором предупреждении в матче с ЦСКА
Защитник «Балтики» Кевин Андраде высказался о своём удалении в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1). Колумбиец получил вторую жёлтую карточку на 83-й минуте за фол на нападающем армейцев Алеррандро.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'

«Мы знали, что игра будет сложной и будет много борьбы. В таких матчах нужно быть особенно сконцентрированными. К сожалению, я оставил команду в меньшинстве. ЦСКА — сильная команда. Они хорошо атаковали, и их было сложно сдержать. Перед второй жёлтой я действительно нарушил правила. Но это был мой первый фол за 80 минут!» — сказал Андраде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Первое предупреждение Кевин Андраде получил на 42-й минуте за стычку с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым после стандарта. По итогам эпизода оба футболиста увидели перед собой жёлтые карточки.

