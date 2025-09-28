«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Одриосола вывел гостей вперёд на 31-й минуте

В эти минуты идёт матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес. На данный момент счёт 1:0 в пользу команды из Страны Басков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте Альваро Одриосола открыл счёт в этой игре и вывел вперёд команду из Страны Басков.

После шести матчей чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 16 очков и занимают второе место. Команда из Сан-Себастьяна заработала пять очков и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика победила «Овьедо» (3:1), а «Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» (1:0).