«Ротор» проиграл «Шиннику» в матче 12-го тура Первой лиги

Завершился матч 12-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались ярославский «Шинник» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 30-й минуте защитник «Ротора» Александр Коротков отправил мяч в собственные ворота. На 45-й минуте нападающий «Шинника» Альбек Гонгапшев удвоил преимущество ярославской команды.

«Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 17 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» остался с 21 очком. Команда занимает пятое место в таблице.