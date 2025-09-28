Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Шинник — Ротор, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:0, 12-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» проиграл «Шиннику» в матче 12-го тура Первой лиги
Завершился матч 12-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались ярославский «Шинник» и волгоградский «Ротор». Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Герман Коваленко из Казани. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Коротков – 30'     2:0 Гонгапшев – 45'    

На 30-й минуте защитник «Ротора» Александр Коротков отправил мяч в собственные ворота. На 45-й минуте нападающий «Шинника» Альбек Гонгапшев удвоил преимущество ярославской команды.

«Шинник» довёл количество набранных в сезоне очков до 17 и поднялся на седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ротор» остался с 21 очком. Команда занимает пятое место в таблице.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
