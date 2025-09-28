48 спортсменов подписали петицию об отстранении Израиля от международных турниров

Петицию с требованием отстранить футбольные клубы и сборные из Израиля от международных турниров под эгидой УЕФА подписали 48 спортсменов. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, 48 спортсменов направили соответствующее требование в адрес УЕФА, в нём они настаивают на «немедленном отстранении» Израиля от всех турниров в связи с военными действиями в Газе.

Помимо прочих, данное заявление подписали полузащитник «Монако» Поль Погба, хавбек «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре, нападающий Хаким Зиеш, выступающий «Аль-Духаиль» из Катара, игрок сборной Египта Сэми Морси, а также экс-игрок сборной Англии по крикету Моин Али.

Помимо этого, за отстранение Израиля выступают футбольные ассоциации Турции, Испании, Албании, Норвегии и Армении.