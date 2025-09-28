Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Утверждена страна-хозяйка финального турнира Межконтинентального кубка ФИФА — 2025

Комментарии

Катар примет финальный турнир Межконтинентального кубка ФИФА — 2025. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола.

Три заключительных матча турнира пройдут в Катаре: 10 декабря состоится «Дерби двух Америк», в котором мексиканский «Крус Асуль» сыграет с победителем нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес. Победитель этой игры встретится с египетским «Пирамидс» в рамках FIFA Challenger Cup 13 декабря, в решающем матче французский «Пари Сен-Жермен» 17 декабря сыграет с победителем данной пары.

Первые две игры финального этапа турнира состоятся на стадионе «Ахмед бин Али», место проведения финального матча будет определено позднее.

