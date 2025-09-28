Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, состоялись три матча в 12-м туре Лиги PARI сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 28 сентября:

«Уфа» — «Челябинск» — 0:0;

«Шинник» — «Ротор» — 2:0;

«Факел» — «Чайка» — 0:0.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Спартак» Кострома. В активе красно-белых 26 набранных очков в 11 матчах. На второй и третьей строчках располагаются «Урал» из Екатеринбурга и воронежский «Факел», у которых по 24 очка. 12-й тур Первой лиги завершится в понедельник, 29 сентября, шестью встречами.