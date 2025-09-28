В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова в заявке на матч с «Пари НН»

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников не сможет принять участие в матче 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с нижегородским «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе.

27-летний Самошников перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно — 2025. Ранее Илья выступал за «Локомотив» и «Рубин».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 15 набранных очков в девяти турах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ. У команды всего шесть очков в текущем сезоне.