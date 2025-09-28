Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Пари НН»: Угальде открыл счёт в матче на 10-й минуте

Аудио-версия:
В эти минуты проходит матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и нижегородский «Пари НН». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'    

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе красно-белых 15 набранных очков в девяти турах. «Пари НН» располагается на 15-й строчке в таблице РПЛ. У команды всего шесть очков в текущем сезоне. Лидирует в чемпионской гонке московский ЦСКА, набравший 21 очко в 10 встречах.

