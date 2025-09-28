Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Нападающий «Атлетико» Альварес высказался после дубля в ворота «Реала»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился эмоциями после матча 7-го тура Ла Лиги с «Реалом», в котором его команда победила со счётом 5:2. Аргентинец оформил дубль.

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

«Совершенно особенный день. Мы понимали важность матча, ведь это было дерби, и нам нужно было набрать три очка дома и сократить отставание от лидера. Мы уходим очень довольными.

Мы полностью контролировали игру. Они забили два быстрых гола, но команда не переставала стараться, двигаясь вперёд. Мы создавали много моментов не только в этом матче; сегодня это повторилось, но мы сыграли эффективно и именно поэтому одержали победу», – приводит слова Альвареса издание AS.

«Реал» после этого матча занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 18 очками. «Атлетико» располагается на шестой строчке с 12 очками.

