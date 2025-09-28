Нападающий «Атлетико» Альварес высказался после дубля в ворота «Реала»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес поделился эмоциями после матча 7-го тура Ла Лиги с «Реалом», в котором его команда победила со счётом 5:2. Аргентинец оформил дубль.
«Совершенно особенный день. Мы понимали важность матча, ведь это было дерби, и нам нужно было набрать три очка дома и сократить отставание от лидера. Мы уходим очень довольными.
Мы полностью контролировали игру. Они забили два быстрых гола, но команда не переставала стараться, двигаясь вперёд. Мы создавали много моментов не только в этом матче; сегодня это повторилось, но мы сыграли эффективно и именно поэтому одержали победу», – приводит слова Альвареса издание AS.
«Реал» после этого матча занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 18 очками. «Атлетико» располагается на шестой строчке с 12 очками.
