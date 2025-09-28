Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: МЛС будет расти и расти, она нашла своё место

Клопп: МЛС будет расти и расти, она нашла своё место
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, ныне работающий глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл», высоко отозвался о перспективах развития МЛС.

«Я абсолютно уверен, что лет через пять мы будем говорить совершенно иначе. Не сомневаюсь, лига будет расти и расти.

Дети подрастают, начинают играть в футбол раньше, они тренируются и становятся лучше. Условия, в которых можно играть в футбол и повышать свой уровень, становятся всё более добротными, и так везде.

Точно могу сказать, качество здесь на весьма высоком уровне: есть хорошие футболисты, много талантов, высокая интенсивность — всё то, что хочется увидеть, находясь на стадионе или у телеэкрана. Полагаю, МЛС нашла своё место, теперь же нужно над этим поработать», — приводит слова Клоппа ESPN.

Материалы по теме
5 самых дорогих игроков МЛС. Месси едва попал в топ!
Истории
5 самых дорогих игроков МЛС. Месси едва попал в топ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android