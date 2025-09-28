Клопп: МЛС будет расти и расти, она нашла своё место

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, ныне работающий глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл», высоко отозвался о перспективах развития МЛС.

«Я абсолютно уверен, что лет через пять мы будем говорить совершенно иначе. Не сомневаюсь, лига будет расти и расти.

Дети подрастают, начинают играть в футбол раньше, они тренируются и становятся лучше. Условия, в которых можно играть в футбол и повышать свой уровень, становятся всё более добротными, и так везде.

Точно могу сказать, качество здесь на весьма высоком уровне: есть хорошие футболисты, много талантов, высокая интенсивность — всё то, что хочется увидеть, находясь на стадионе или у телеэкрана. Полагаю, МЛС нашла своё место, теперь же нужно над этим поработать», — приводит слова Клоппа ESPN.