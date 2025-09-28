Скидки
Футбол

Факел — Чайка, результат матча 28 сентября 2025, счет 0:0, 12-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» не смог победить «Чайку» в Первой лиге, играя в меньшинстве с 58-й минуты
Комментарии

Завершился матч 12-го тура Лиги PARI сезона-2025/2026, в котором встречались «Факел» и «Чайка». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Каширин из Уфы. Голов в игре забито не было, итоговый счёт — 0:0.

Россия — Лига PARI . 12-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Чайка
Песчанокопское
Удаления: Журавлёв – 58' / нет

На 58-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Юрий Журавлёв.

«Факел» набрал 24-е очко в текущем сезоне и сравнялся по данному показателю с «Уралом». Воронежцы занимают третье место в турнирной таблице. «Чайка» располагается на 17-й строчке в таблице Первой лиги. Команда набрала семь очков в 12 встречах.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
