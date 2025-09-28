Непомнящий: к ЦСКА больше претензий, чем к «Балтике», новички не соответствуют притязаниям

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался после матча 10-го тура Мир РПЛ, в котором ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику» (1:0).

«ЦСКА победил закономерно. «Балтике» досадно и обидно, но по игре армейцы имели преимущество, могли забивать больше. Однако «Балтика» верна себе. Да, проиграли, но команде, которая сейчас лидирует. Проиграли досадно и обидно. Удаление сыграло свою отрицательную роль.

При этом к ЦСКА у меня больше претензий, чем к «Балтике». Очень непонятно, что происходит у ЦСКА в завершающей фазе. Я не совсем понимаю качество приобретённых новичков. Я говорю о латиноамериканцах. Пока они не соответствуют притязаниям сегодняшнего ЦСКА. Может быть, я ошибаюсь, но пока они непонятны», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В матче дебютировал в стартовом составе 18-летний бразильский полузащитник ЦСКА Энрике Кармо.

После 10 матчей чемпионата России красно-синие набрали 21 очко и занимают первое место. Калининградская команда заработала 17 очков и располагается на пятой строчке.