«Лион» минимально обыграл «Лилль» в матче 6-го тура Лиги 1

Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Лилль» и «Лион». Игра проходила на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» (Вильнёв-д'Аск, Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Лиона» Тайлер Мортон. Экс-хавбек «Ливерпуля» отличился на 13-й минуте встречи.

После этого матча «Лилль» с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лион», набравший 15 очков, находится на второй строчке. «ПСЖ» с таким же количеством очков лидирует в Лиге 1.