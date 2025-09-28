Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА планирует внести изменения в правила исполнения пенальти

ФИФА планирует внести изменения в правила исполнения пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

ФИФА намерена внести изменения в регламентацию исполнения пенальти, ожидается, что корректировки вступят в силу со следующего сезона. Об этом сообщает Bild.

Согласно предполагаемым нововведениям если вратарь отразит попытку взятия ворот «с точки», то после этого будет назначаться удар от ворот, независимо от отскока мяча. На данный момент не сообщается, как будут трактоваться ситуации, при которых мяч попадает в штангу или перекладину.

Отмечается, что для вступления в силу данное правило должно быть одобрено Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) — только этот орган имеет полномочия изменять правила футбола. Если в рамках ежегодного заседания результат голосования за поправки регламентации исполнения пенальти окажется положительным, то нововведение пройдёт через этап практических испытаний, лишь после этого новые правила могут стать общепринятыми.

Материалы по теме
Официально
Утверждена страна-хозяйка финального турнира Межконтинентального кубка ФИФА — 2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android