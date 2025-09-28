Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Милан» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 5-го тура Серии А 2025/2026

Сегодня, 28 сентября, состоится матч 5-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Милан» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Эступиньян, Фофана, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Хименес, Пулишич.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Мактоминей, Де Брёйне, Хойлунд, Политано, Жесус, Марьянуччи, Гутьеррес, Лоботка, Ангисса.

В минувшем туре «Милан» в гостях разгромил «Удинезе» (3:0), «Наполи» дома обыграл «Пизу» (3:2).

В нынешнем сезоне неаполитанская команда под руководством Антонио Конте возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 12 очков после четырёх матчей. «Милан», который возглавляет Массимилиано Аллегри, с девятью очками идёт седьмым.