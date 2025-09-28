Деян Станкович смотрит матч «Спартак» — «Пари НН» с айкосом и в шапке на балконе стадиона

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович смотрит матч красно-белых с «Пари НН» в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги на балконе «Лукойл Арены». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сербский специалист попал в трансляцию матча. Специалист сидел на балконе «Лукойл Арены» с айкосом и в шапке с клубной символикой.

Напомним, главный тренер красно-белых не может присутствовать на скамейке запасных «Спартака» в РПЛ и Фонбет Кубке России из-за дисквалификации. Срок отстранения серба истекает 19 октября.