Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Деян Станкович смотрит матч «Спартак» — «Пари НН» с айкосом и в шапке на балконе стадиона

Деян Станкович смотрит матч «Спартак» — «Пари НН» с айкосом и в шапке на балконе стадиона
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович смотрит матч красно-белых с «Пари НН» в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги на балконе «Лукойл Арены». В качестве главного арбитра встречу обслуживает Рафаэль Шафеев из Волгограда. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

Сербский специалист попал в трансляцию матча. Специалист сидел на балконе «Лукойл Арены» с айкосом и в шапке с клубной символикой.

Напомним, главный тренер красно-белых не может присутствовать на скамейке запасных «Спартака» в РПЛ и Фонбет Кубке России из-за дисквалификации. Срок отстранения серба истекает 19 октября.

