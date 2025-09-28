Скидки
21:45 Мск
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кунде сравнял счёт на 43-й минуте

«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кунде сравнял счёт на 43-й минуте
В эти минуты идёт матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Барселона» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Алехандро Эрнандес. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31'     1:1 Кунде – 43'     2:1 Левандовски – 59'    

Жюль Кунде на 43-й минуте забил ответный гол. Ранее, на 31-й минуте, Альваро Одриосола открыл счёт в этой игре и вывел вперёд команду из Страны Басков.

После шести матчей чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 16 очков и занимают второе место. Команда из Сан-Себастьяна заработала пять очков и располагается на 17-й строчке.

В минувшем туре команда Ханс-Дитера Флика победила «Овьедо» (3:1), а «Реал Сосьедад» выиграл у «Мальорки» (1:0).

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
«Барселона» всё ещё «бездомная». Клуб удивительным образом никак не вернётся на «Камп Ноу»
