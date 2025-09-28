Валерий Непомнящий: то, что ЦСКА в таком состоянии становится лидером РПЛ — уже знак

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о лидерстве ЦСКА в Мир Российской Премьер-Лиге. Армейцы поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ, одержав победу над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре.

«Я совершенно не силён в предсказаниях, но то, что ЦСКА в таком состоянии становится лидером чемпионата — это уже какой-то знак. Посмотрите, какая начинается борьба», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА имеет в своём активе 21 очко. Второе и третье места с 20 очками занимают «Локомотив» и «Краснодар». На четвёртой строчке располагается «Зенит», набравший в 10 играх 19 очков.