Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу 2025/2026: результаты на 28 сентября, календарь, таблица

Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 28 сентября, завершился 6-й тур чемпионата Франции сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

26 сентября, пятница:

«Страсбург» — «Марсель» – 1:2.

27 сентября, суббота:

«Лорьян» — «Монако» – 3:1;
«Тулуза» — «Нант» – 2:2;
«ПСЖ» — «Осер» – 2:0.

28 сентября, воскресенье:

«Ницца» — «Париж» – 1:1;
«Метц» — «Гавр» – 0:0;
«Анже» — «Брест» – 0:2;
«Лилль» — «Лион» – 0:1;
«Ренн» — «Ланс» – 0:0.

После шести туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 15 очков. С таким же количеством очков на втором месте располагается «Лион». В зоне вылета находятся «Нант», «Анже» и «Метц».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Илья Забарный — один из лучших игроков матча «ПСЖ» — «Осер» по версии Sofascore
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android