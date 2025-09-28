Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 6-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 28 сентября, завершился 6-й тур чемпионата Франции сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

26 сентября, пятница:

«Страсбург» — «Марсель» – 1:2.

27 сентября, суббота:

«Лорьян» — «Монако» – 3:1;

«Тулуза» — «Нант» – 2:2;

«ПСЖ» — «Осер» – 2:0.

28 сентября, воскресенье:

«Ницца» — «Париж» – 1:1;

«Метц» — «Гавр» – 0:0;

«Анже» — «Брест» – 0:2;

«Лилль» — «Лион» – 0:1;

«Ренн» — «Ланс» – 0:0.

После шести туров «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 15 очков. С таким же количеством очков на втором месте располагается «Лион». В зоне вылета находятся «Нант», «Анже» и «Метц».