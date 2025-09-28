Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 28 сентября, календарь, таблица

В воскресенье, 28 сентября, состоялись три матча в 10-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 28 сентября:

ЦСКА — «Балтика» — 1:0;

«Динамо» Махачкала — «Сочи» — 0:0;

«Спартак» — «Пари НН» — 3:0.

По итогам игрового дня первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московский ЦСКА, набравший 21 очко в 10 матчах. На второй строчке располагается «Локомотив», у которого 20 очков. Третье место у «Краснодара», который также набрал 20 очков в 10 играх, но уступает железнодорожникам по дополнительным показателям.