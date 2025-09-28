Скидки
Главная Футбол Новости

Лечче — Болонья, результат матча 28 сентября 2025, счет 2:2, 5-й тур Серии А 2025/2026

«Лечче» сыграл вничью с «Болоньей» благодаря голу на 90+4-й минуте в 5-м туре Серии А
Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. В качестве главного арбитра встречи выступил Франческо Фурно. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 5-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Кулибали – 13'     1:1 Орсолини – 45+1'     1:2 Одгор – 72'     2:2 Камарда – 90+4'    

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Лассана Кулибали на 13-й минуте встречи. В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. Хавбек гостей Йенс Одгор вывел свою команду вперёд на 72-й минуте. В самом конце матча, на 90+4-й минуте, нападающий «Лечче» Франческо Камарда сравнял счёт.

После этой игры в активе «Болоньи» стало семь очков. Команда Винченцо Итальяно поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» набрал два очка после пяти игр и располагается на 18-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
