«Лечче» сыграл вничью с «Болоньей» благодаря голу на 90+4-й минуте в 5-м туре Серии А

Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче. В качестве главного арбитра встречи выступил Франческо Фурно. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

Счёт в матче открыл полузащитник хозяев поля Лассана Кулибали на 13-й минуте встречи. В конце первого тайма, на 45+1-й минуте, нападающий «Болоньи» Риккардо Орсолини восстановил равенство на табло, реализовав пенальти. Хавбек гостей Йенс Одгор вывел свою команду вперёд на 72-й минуте. В самом конце матча, на 90+4-й минуте, нападающий «Лечче» Франческо Камарда сравнял счёт.

После этой игры в активе «Болоньи» стало семь очков. Команда Винченцо Итальяно поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» набрал два очка после пяти игр и располагается на 18-й строчке.