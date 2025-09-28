Скидки
Главная Футбол Новости

Барселона — Реал Сосьедад, результат матча 28 сентября 2025, счёт 2:1, 7-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» победила «Реал Сосьедад» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Барселона» и «Реал Сосьедад». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали каталонцы. Встреча состоялась на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31'     1:1 Кунде – 43'     2:1 Левандовски – 59'    

На 31-й минуте Альваро Одриосола открыл счёт в этой игре и вывел вперёд команду из Страны Басков. Жюль Кунде на 43-й минуте забил ответный гол. Роберт Левандовски на 59-й минуте обеспечил каталонцам преимущество.

После этой игры «Барселона» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, «Реал Сосьедад» с пятью очками находится на 17-й строчке.

В следующем туре каталонцы 5 октября сыграют в гостях с «Севильей», команда из Страны Басков в тот же день примет на своём поле «Райо Вальекано».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Новости. Футбол
