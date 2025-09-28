«Зенит-2» досрочно стал чемпионом группы 2 дивизиона «Б», победив вологодское «Динамо»

«Зенит-2» стал чемпионом группы 2 дивизиона «Б» Leon Второй лиги сезона-2025, одержав победу над «Динамо» из Вологды в 25-м туре соревнования. Встреча завершилась крупной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

Таким образом, подопечные Константина Коноплёва довели количество набранных в сезоне очков до 65. Отрыв от располагающегося на второй строчке вологодского «Динамо» теперь составляет 16 очков.

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит-2» оформил чемпионство за четыре тура до конца чемпионата. В оставшихся турах вторая команда сине-бело-голубых сыграет на выезде с клубами «Космос», «Луки-Энергия» и «Коломна», а также примет на своём поле «Леон Сатурн».