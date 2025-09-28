Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит-2» досрочно стал чемпионом группы 2 дивизиона «Б», победив вологодское «Динамо»

Комментарии

«Зенит-2» стал чемпионом группы 2 дивизиона «Б» Leon Второй лиги сезона-2025, одержав победу над «Динамо» из Вологды в 25-м туре соревнования. Встреча завершилась крупной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0.

Россия — Leon-Вторая лига Б . 25-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Вг
Вологда
Окончен
0 : 3
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1     0:2     0:3    

Таким образом, подопечные Константина Коноплёва довели количество набранных в сезоне очков до 65. Отрыв от располагающегося на второй строчке вологодского «Динамо» теперь составляет 16 очков.

Фото: ФК «Зенит»

«Зенит-2» оформил чемпионство за четыре тура до конца чемпионата. В оставшихся турах вторая команда сине-бело-голубых сыграет на выезде с клубами «Космос», «Луки-Энергия» и «Коломна», а также примет на своём поле «Леон Сатурн».

Календарь Второй лиги сезона-2025
Турнирная таблица Второй лиги сезона-2025
