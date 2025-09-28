Скидки
Главная Футбол Новости

Роберт Левандовски забил свой 700-й гол в профессиональной карьере

Роберт Левандовски забил свой 700-й гол в профессиональной карьере
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил второй мяч каталонцев в матче 7-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад». Этот гол стал для польского футболиста 700-м в его профессиональной карьере.

Испания — Примера . 7-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Одриосола – 31'     1:1 Кунде – 43'     2:1 Левандовски – 59'    

Левандовски является воспитанником польского футбола, на взрослом уровне он ранее выступал за «Лех», дортмундскую «Боруссию», «Баварию» и другие команды. Суммарно на клубном уровне на данный момент Роберт провёл 830 матчей, в которых забил 614 мячей и отдал 155 голевых передач. За сборную Польши к этому моменту в активе у нападающего 160 матчей, 86 голов и 36 результативных передач.

За каталонцев Левандовски выступает с 2022 года, в 154 матчах за эту команду он забил 105 мячей и отдал 20 голевых передач.

