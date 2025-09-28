Скидки
Стад Ренн — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Спартак — Пари НН, результат матча 28 сентября 2025, счет 3:0, 10-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» разгромил «Пари НН» в 10-м туре РПЛ благодаря дублю Жедсона Фернандеша
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и нижегородский «Пари НН». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Угальде – 10'     2:0 Фернандеш – 36'     3:0 Фернандеш – 64'    

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт в матче. На 36-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш удвоил преимущество своей команды. На 64-й минуте Жедсон оформил дубль и довёл счёт до крупного.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. «Пари НН» с шестью очками остаётся на 15-й строчке в чемпионате.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
