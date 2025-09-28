«Спартак» разгромил «Пари НН» в 10-м туре РПЛ благодаря дублю Жедсона Фернандеша

Завершился матч 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Спартак» и нижегородский «Пари НН». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Рафаэль Шафеев из Волгограда. Победу со счётом 3:0 праздновали хозяева поля.

На 10-й минуте нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыл счёт в матче. На 36-й минуте полузащитник красно-белых Жедсон Фернандеш удвоил преимущество своей команды. На 64-й минуте Жедсон оформил дубль и довёл счёт до крупного.

«Спартак» довёл количество набранных в сезоне очков до 15 и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет три очка. «Пари НН» с шестью очками остаётся на 15-й строчке в чемпионате.